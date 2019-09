Atletico Madrid Juventus, Probabili Formazioni prima giornata Champions League, fase a gironi: Maurizio Sarri recupera due giocatori fondamentali.

Mancano davvero poche ore all’inizio di Atletico Juve, partita d’esordio della Vecchia Signora in Champions League, la prima partita di Maurizio Sarri in Europa sulla panchina dei bianconeri. Arrivano buone notizie dall’infermeria, con Danilo e Pjanic che stringono i denti e saranno della partita.

Atletico Madrid Juventus Probabili Formazioni, Champions League

Guardando le probabili formazioni di Atletico Madrid Juve, non ci sono buone notizie per Simeone che, al contrario, continua a perdere i pezzi: Morata, grande ex di turno, non è stato convocato e potrà seguire il match soltanto dalla tribuna, al contrario di Diego Costa che partirà dal primo minuto accanto all’astro nascente del calcio mondiale, Joao Felix.

La Vecchia Signora invece conferma il suo 4-3-3 che sostanzialmente ha pareggiato contro la Fiorentina, con l’unica differenza in attacco nel tridente: confermatissimi Higuain e Cristiano Ronaldo, mentre non ci sarà Douglas Costa. Al suo posto giocherà Federico Bernardeschi: una grandissima chance per l’esterno offensivo classe 1994 dopo un inizio di stagione molto difficile.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Vitolo, Koke, Thomas, Saul; Diego Costa, Joao Felix. All. Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

