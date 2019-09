Atletico Madrid Juventus video gol highlights: immagini e sintesi partita

Atletico Madrid Juventus video gol e highlights della partita. La sintesi della partita e le azioni salienti della prima in Champions League, clicca qui.

Non è stata una partita semplice per i bianconeri di Maurizio Sarri che, contro l’Atletico Madrid, hanno faticato davvero tanto ed hanno lanciato segnali inequivocabili riguardo al prossimo futuro: la mano del tecnico non si sente ancora abbastanza.

Atletico Madrid Juventus video gol highlights Champions League oggi

Nel video gol di Atletico Madrid Juventus, in cui potrai vedere gli highlights e le azioni salienti della partita di Champions League, noterai sicuramente che le assenze sono state davvero pesanti tra le fila della Vecchia Signora: al netto del risultato, infatti, i vari Douglas Costa, Chiellini, De Sciglio e altri hanno sicuramente pesato.

Certo, i sostituti sulla carta sono comunque una garanzia ma ciò non significa che siano riusciti a pieno a sopperire l’assenza pesantissima dei titolari che, per quanto abbiamo capito, sono pressoché inamovibili.

I vari De Ligt, Bentancur, Bernardeschi e altri, anche lo stesso Danilo se vogliamo, non sono ancora riusciti ad entrare a pieno nei meccanismi della Vecchia Signora, quelli nuovi del neo allenatore, ed in Champions League certe distrazioni si pagano come è giusto che sia.

Rimane ancora parecchio tempo, certo, prima della fine della stagione ma sicuramente questo fatto è un ulteriore campanello d’allarme per tutta la socierà di Corso Galileo Ferraris.

