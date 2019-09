Calciomercato Juventus, Paratici osserva un talento da vicino

Calciomercato Juventus: in questo turno di Champions League Fabio Paratici avrà l’opportunità di visionare un talento che sta esplodendo da vicino.

Questa sera scenderà in campo, oltre alla Juventus ed all’Atletico Madrid (clicca qui per come vederla in streaming), ci sarà spazio anche per l’altra sfida del girone dei bianconeri: stiamo parlando di Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Proprio tra le fila dei tedeschi c’è un grande obiettivo di calciomercato di Paratici.

Calciomercato: Paratici osserva Havertz

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un interesse sempre crescente per Havertz, talentuoso ragazzo classe 1999 che è letteralmente esploso in Bundesliga l’anno scorso e quest’anno si sta confermando un fenomeno in quanto tale.

Il ragazzo, però, è seguito da tantissimi altri top club europei pronti a strapparlo non solo al Bayer ma anche e soprattutto ai bianconeri. Uno su tutti? Real Madrid in primis, ma anche Bayern Monaco.

Insomma, staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma Paratici, dal momento che lo avrà come avversario, lo osserverà da vicino.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK