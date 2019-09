Sarri, Atletico Madrid Juventus: “Errore sui calci da fermo? Ecco la soluzione”

Maurizio Sarri ha parlato dopo la gara del Wanda Metropolitano terminata 2-2 dopo che i bianconeri erano in vantaggio di due reti.

Maurizio Sarri ha parlato alla fine di Atletico Madrid Juventus a Sky Sport: “Vedo l’aspetto positivo. Abbiamo fatto una partita vera. Siamo cresciuti molto rispetto all’ultima prestazione, su un campo difficile. L’aspetto negativo è che avevamo la partita in mano e pareggiarla così ci lascia l’amaro in bocca. La Juventus non segnava in questo stadio da tante partite. Stasera siamo andati vicini al 3-1 e nei quattro minuti di recupero siamo andati al tiro tre volte. La squadra era viva. Dispiace perché siamo leggeri su situazioni prevedibili.”

Sarri, Atletico Madrid Juventus: errori sulle palle inattive

Cosa fare per migliorare sulle palle inattive: “Il luogo comune è passare a uomo. Un luogo comune che ha poco senso. Bisogna migliorare in aggressività, in attenzione. Il secondo gol può accadere su angolo. Il primo no, la palla era lentissima. Bisogna migliorare. Se siamo passivi lo siamo anche a uomo. Col Var la marcatura a uomo diventa pericolosa. Ci lavoreremo e cercheremo di migliorare su questo aspetto che ci sta costando qualcosa.”

