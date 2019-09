Federico Bernardeschi non ha giocato ieri in Atletico Madrid Juventus. Oggi torna a parlare ma non di calcio.

Il centrocampista ha parlato all’Università Bocconi di Milano come riportato da Forbes: “Perché è importante non solo sostenere le cause lontane da noi, ma anche avere un impatto nel settore in cui si è leader”.

Bernardeschi, Juventus: “Importante anche…”

Vedremo come andrà avanti la stagione di Federico Bernardeschi che ha dimostrato di avere voglia e qualità in grado di saltare l’uomo. Il suo campionato però è iniziato con un po’ di complicazioni senza riuscire a ingranare la quinta. C’è tempo.

