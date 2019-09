Emre Can, Sarri cambia idea? Calciomercato Juventus: piani per il futuro

Maurizio Sarri ha cambiato idea su Emre Can? Il centrocampista è in forte dubbio ed il suo futuro è sempre più incerto: i piani per il futuro.

Dopo il deludente pareggio contro l’Atletico Madrid, Maurizio Sarri sta seriamente pensando ad un serio turn-over a centrocampo in vista della partita contro l’Hellas Verona. Per questo motivo starebbe pensando di dare una chance ad Emre Can: se facesse bene c’è speranza per il centrocampista di rimanere in bianconero dopo l’esclusione dalla lista Champions?

Emre Can, Sarri cambia idea? Calciomercato Juventus: il suo futuro

E’ molto probabile, infatti, che in mediana sabato pomeriggio alle ore 18:00 toccherà a Rabiot e Emre Can prendere il posto di due tra Pjanic, Matuidi e Khedira. Futuro incerto, dunque, per lui? Il ragazzo classe 1994 sembrava totalmente fuori dal progetto bianconero ma con questa scelta potrebbe ritornare all’interno dei desideri del tecnico.

Certo, stiamo pur sempre parlando di una partita sulla carta molto facile per la Juventus, tuttavia proprio in virtù di ciò che è successo a Madrid, al Wanda Metropolitano, la Vecchia Signora è chiamata a portare a casa i 3 punti senza subire gol.

Insomma, i segnali ci sono tutti ma Sarri potrebbe avere cambiato idea sul turco ex Liverpool: a gennaio rimarrà ancora a Torino o lascerà la squadra?

