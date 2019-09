Mario Mandzukic in Qatar, le ultime news di calciomercato Juventus parlano di un accordo tra il calciatore e l’Al-Rayyan, ma sorge un nuovo problema.

Sembra essersi finalmente sbloccata la trattativa che porterà Mario Mandzukic in Qatar, all’Al-Rayyan. Fabio Paratici però dovrà sbrigarsi dal momento che il tempo stinge: le ultimissime news di calciomercato Juventus in uscita parlano di un problema di tempistiche dal momento che la finestra di mercato degli Emirati Arabi sta per chiudersi.

Mandzukic in Qatar, Calciomercato Juventus: il tempo scorre

Nel frattempo l’accordo tra le parti è stato trovato sulla base di circa 8 milioni di euro all’anno per due stagioni calcistiche, cifre davvero importanti che il croato certamente non riceverebbe tra le fila della Vecchia Signora.

Maurizio Sarri ha già dato il suo benestare per la trattativa, ma molto dipenderà dai dettagli che oggi più che mai faranno la differenza: la Juventus in tutto questo dovrebbe incassare una cifra vicina ai 10 milioni di euro, tutto sommato ciò che voleva fin dall’inizio.

Mandzukic tuttavia non sembra ancora convinto fino in fondo ed è per questo che l’Al-Rayyan, in Qatar, ha dato un ultimatum al ragazzo dopo di che virerà su altri obiettivi.

