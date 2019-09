Pecchia squalificato 3 giornate, Juventus Under 23 senza il suo allenatore per una pesantissima sanzione.

Fausto Pecchia, allenatore della Juventus Under 23, è stato squalificato per tre giornate. Questi infatti era stato espulso nella gara di campionato contro l’Arezzo. Sarà assente dunque nelle gare contro Pontedera, Albinoleffe e Monza. Si sottolinea come Pecchia sia stato sanzionato per “comportamento offensivo verso l’arbitro e per aver proferito espressioni blasfeme”.

