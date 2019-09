Pogba alla Juventus, affare possibile ma il Manchester United fa una richiesta importante per evitare vicende di calciomercato spiacevoli.

Arrivano importanti novità su Pogba alla Juve. Le ultimissime news di calciomercato dei bianconeri parlano di una richiesta da parte del Manchester United molto importante e rivolta non solo ai bianconeri ma anche e soprattutto a tutte le altre formazioni che vogliono acquistare il centrocampista classe 1993 francese.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: richiesta Manchester United

Paul Pogba alla Juventus è un affare possibile come abbiamo già detto. I Red Devils, che vorrebbero chiaramente blindare il campione francese, hanno però fatto pervenire una richiesta importante non solo al calciatore ed al suo entourage, ma anche ai tanti club interessati a lui.

La richiesta degli inglesi è infatti quella di non far andare in scadenza il giocatore ma, al contrario, di decidere il suo futuro, qualunque esso sia, entro questa stagione. Il suo contratto infatti scadrà il 30 giugno 2021 ma con un’opzione per un rinnovo automatico per un’ulteriore annata.

Il motivo dietro questa decisione va ricercata nel fatto che non vorrebbero ripercorrere quello che è successo con De Gea, la quale è una vicenda piuttosto spinosa per la società di Premier League.

Insomma, Pogba-Juve si può fare ma la concorrenza di Real Madrid e Barcellona è importante e mette preoccupazione in Fabio Paratici: come si risolverà la vicenda?

