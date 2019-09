Juventus Hellas Verona Probabili Formazioni: tanto turn over per Sarri

Juventus Hellas Verona Probabili Formazioni: Maurizio Sarri come previsto fa tanto turn-over e cambia quattro giocatori. Le ultime su chi scenderà in campo.

Farà tanto turn-over Maurizio Sarri in questa partita di Serie A, con Maurizio Sarri che prova a far riposare qualcuno in vista delle prossime sfide rilanciando soprattutto a centrocampo ed in attacco alcuni giocatori che in questo inizio di stagione hanno trovato poco spazio.

Juventus Hellas Verona Probabili Formazioni: chi gioca?

Per i bianconeri si prospetta il consueto 4-3-3 con Buffon in porta, Danilo e Alex Sandro terzini, con Bonucci e De Ligt in mezzo. A centrocampo torna un po’ a sorpresa Emre Can, con Matuidi dalla parte opposta e Bentancur in cabina di regia: ancora panchina presumibilmente per Rabiot e Ramsey.

In avanti, invece, sicuro di un posto c’è solo Cristiano Ronaldo, mentre sugli esterni è la volta di Bernardeschi da una parte e Dybala dall’altra, con il Pipita Gonzalo Higuain che probabilmente subentrerà a partita in corso.

Formazioni Juve Hellas Verona

Ecco le probabili formazioni di Juve Hellas Verona che si giocherà domani sera alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino: le scelte di Sarri e Juric.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino. All. Juric

