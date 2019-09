Mario Mandzukic si sta per trasferire in Qatar ma quest’operazione di calciomercato creerebbe non pochi problemi a Maurizio Sarri: il reale motivo.

Si aprirebbe una grossa voragine qualora il trasferimento di Mandzukic in Qatar avvenisse in tempi così brevi. Le parti ormai sono davvero ad un passo dall’accordo ma per Maurizio Sarri ci sarebbero grossi problemi dal punto di vista della rosa e dal momento che il Calciomercato Juventus non è ancora aperto in entrata, non potrebbe fare nulla.

Mandzukic in Qatar, Calciomercato Juventus: Sarri cerca una punta

Come sappiamo, infatti, l’attaccante croato è il vice-Higuain per eccellenza e, sebbene al momento gli sia preferito Paulo Dybala, come abbiamo visto durante la partita contro l’Atletico Madrid e contro il Napoli, è lui in realtà il calciatore più affine al Pipita e che può realmente sostituirlo.

Il suo trasferimento al Al-Rayyan rappresenterebbe un problema enorme dal punto di vista calcistico per la Vecchia Signora che si priverebbe dell’unica vera alternativa in termini di prima punta, un vero e proprio rapace d’area in grado di segnare di testa, di tenere alta la squadra ma che allo stesso tempo si sacrifichi per lei.

Adesso il problema è piuttosto importante, staremo a vedere come il calciomercato Juventus cambierà la fisionomia dei bianconeri e che cosa, a gennaio, Paratici deciderà di fare.

