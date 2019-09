Meunier alla Juventus, Calciomercato: addio al Psg sempre più vicino

Meunier continua a essere un obiettivo di mercato nella Juventus. Il contratto del belga con il Psg scadrà nel giugno 2020 e il rinnovo appare lontano.

Il mercato, nonostante la stagione stia pian piano entrando nel vivo, continua a tenere banco. E in casa Juventus non si parla soltanto del futuro di Paulo Dybala. Un nome caldo in entrata è senza alcun dubbio quello di Thomas Meunier.

Meunier alla Juventus, rinnovo sempre più lontano: bianconeri alla finestra

Il terzino belga potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain. Il suo contratto scade il 30 giugno del 2020, ma il rinnovo appare sempre più lontano. Infatti, secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, Meunier vorrebbe una squadra che gli garantisca un posto da titolare fisso. La Juventus sarebbe alla finestra e ci sarebbero già stati i primi contatti con l’entourage del 28enne. Bisognerà però fare i conti con la concorrenza dell’Arsenal.

Il calciatore è comunque in campo nella sfida di Champions League contro il Real Madrid, segnando persino un gol. Meunier in questo avvio di stagione ha trovato poco spazio e il tecnico del Psg Tuchel non lo considera un titolare. Insomma, l’ipotesi della cessione appare sempre più probabile. La Juventus resta alla finestra, pronta a mettere a segno il colpo.

Gianpiero Farina

