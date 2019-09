Rigore su Ronaldo non fischiato durante Juventus Verona: CR7 è davvero infuriato con l’arbitro ma la decisione è irremovibile. La rabbia del portoghese.

E’ davvero una furia il portoghese al quale non è stato fischiato un rigore che, a detta sua, era davvero evidente. Il tutto è accaduto circa al quindicesimo minuto con un cross di Cuadrado sul quale CR7 si è avventato molto velocemente ma un difensore del Verona lo ha travolto in area.

Rigore su Ronaldo, Juventus Verona: CR7 furioso

Ronaldo è stato infatti travolto dal difensore che lo ha buttato a terra dopo che è stato in ritardo: l’arbitro però non ha dato il penalty e tutti i tifosi della Vecchia Signora si sono infuriati per un’azione che sembrava molto chiara.

Il silent check del Var però ha dato man forte nella decisione all’arbitro e tutto è andato via liscio, ma la rabbia del portoghese, forse, era giustificata.

