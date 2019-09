Video Gol Ronaldo, Juventus Verona: CR7 ancora a segno, segnatura stupenda del portoghese su rigore. Guarda la rete cliccando qui.

Cuadrado si è procupato il rigore dopo una lunghissima corsa da metà campo fino in area, per poi essere buttato a terra. Dal dischietto ovviamente Cristiano Ronaldo non sbaglia e la mette in rete.

Video gol Ronaldo Juventus Verona: seconda rete in campionato

Cristiano Ronaldo rimane un top player assoluto di questa Juventus, con i bianconeri che, sebbene abbiano problemi di bilancio legati al pagamento del suo stipendio, non possono proprio, almeno in campo, fare a meno di lui.

Le sue reti, le sue giocate e la professionalità che mette in campo e fuori valgono fino all’ultimo centesimo gli oltre 30 milioni di euro di ingaggio annui.

Anche Maurizio Sarri l’ha capito e sta disegnando attorno a lui una formazione compatta e pronta a supportare le sue giocate ed il suo estro, ben consapevole del fatto che, se viene messo nelle condizioni ideali per far bene, questo diventa una vera e propria macchina da gol.

Insomma, Juve e CR7 sono un binomio vincente, ma attorno a lui ruota una formazione fatta di altri 10 campioni che non hanno nulla da invidiare in termini di talento: elementi come Pjanic, Rabiot e Douglas Costa, soltanto per fare tre esempi, rimangono dei veri e propri valori aggiunti che riescono a fare la differenza ovunque.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK