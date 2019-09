Haland alla Juventus, Calciomercato: è sfida a tre per il norvegese

Le prestazioni e la freddezza in zona gol di Haland stanno attirando l’interesse di molti top club europei. Tra questi c’è la Juventus.

Elrig Braut Haland è un nome che è davvero sulla bocca di tutti. Le prestazioni dell’attaccante norvegese, di proprietà del Salisburgo, non possono certo passare indifferenti. La tripletta nella sfida di Champions League contro il Genk ha così iniziato a scatenare una vera e propria asta di mercato.

Haland alla Juventus: concorrenza importante per i bianconeri

Secondo quanto riportato dal portale austriaco ‘Salzburger Nachrichten’ Haland sarebbe finito nei piani della Juventus. Paratici starebbe studiando un piano per portare a Torino l’attaccante classe 2000, che è diventato in poco tempo un suo pallino. I bianconeri dovranno però fare attenzione alla concorrenza di Barcellona e di Manchester United. Occhio però anche al City, alla ricerca di una punta con quelle caratteristiche fisiche e tecniche.

Haland è un vero e proprio cecchino. A dimostrarlo sono i suoi 17 gol in appena nove partite, conditi da ben cinque assist. Meglio di lui in Champions League hanno fatto solo due autentici giganti del calcio internazionale come Raul e Rooney, i più giovani di sempre a segnare una tripletta nella massima competizione europea. Il norvegese ha comunque segnato un record: è stato il primo a segnare una tripletta all’esordio nei primi 45′. Insomma, un motivo in più per spiegare l’interesse di tantissime squadre. La Juventus al momento resta alla finestra, studiando un piano per sferrare l’assalto decisivo.

Gianpiero Farina

