Umtiti alla Juventus, Calciomercato: due club di Premier sul francese

Umtiti continua a essere un obiettivo di mercato della Juventus. I bianconeri devono però fare i conti con la concorrenza di due club inglesi.

Il mercato di gennaio è ancora abbastanza lontano, ma molte società iniziano a pianificare strategie e a dare concretezza ad alcune idee. Accade questo anche in casa Juventus. Oltre a un colpo in attacco in ottica futura, in casa bianconera si pensa anche a un innesto d’esperienza in difesa. Il nome più gettonato sembra essere quello di Umtiti, in uscita dal Barcellona.

Umiti alla Juventus, Calciomercato: concorrenza dalla Premier League

Il destino del francese non è stato ancora chiarito, ma i catalani potrebbero avere la necessità di vendere qualche giocatore e di sfoltire numericamente la rosa. Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘dailymail.co.uk’, Umtiti sarebbe finito nel mirino di Arsenal e Manchester United. Insomma, la concorrenza per la Juventus arriverebbe direttamente dall’Inghilterra e dalla Premier League.

La Juventus starebbe valutando il profilo del transalpino soprattutto in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora starebbe prendendo in considerazione diversi profili, tra cui appunto quello del classe 1993. Il 25enne sembra essere destinato a lasciare il Barcellona nei prossimi mesi. L’ex Lione ha tra i suoi pregi una grande esperienza e per di più ha vinto molto negli ultimi anni. Ed è anche per questo che Umtiti garantirebbe solidità. Insomma, un profilo probabilmente ideale per i piemontesi, che però, vista la concorrenza, non sembra facilmente raggiungibile. Il colpo però sarebbe di altissimo livello.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK