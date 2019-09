Calciomercato Juve, pronto uno scambio con il Psg alla pari: l’affare farebbe felici entrambe le formazioni che cederebbero due esuberi.

Si sta intavolando uno scambio tra Juventus e Psg: Emre Can si trasferirebbe al Paris Saint-Germain, mentre Meunier arriverebbe alla corte di Maurizio Sarri a Torino. Tuchel avrebbe già dato il suo benestare, ma adesso bisognerà trovare la quadra del punto di vista economico nella prossima sessione di calciomercato. La Juve è vigile.

Calciomercato Juve, scambio Emre Can Meunier col Psg

Lo scambio Emre Can-Meunieri è un’opzione di calciomercato Juve e Psg interessante. I rapporti tra i due club sono ottimi dopo aver provato ad intavolare una trattativa per Neymar in estate e l’affare che ha portato a Parigi Buffon per poi riportarlo a Torino solo un anno dopo.

Allo stesso tempo, però, i due club sono consapevoli del fatto che all’interno delle rispettive rose ci sono degli esuberi che per motivi diversi non rientrano più nei piani dei rispettivi allenatori. Per Tuchel, il terzino non è una prima scelta mentre i bianconeri hanno bisogno di un esterno di difesa; allo stesso tempo, la Vecchia Signora ha lanciato già da tempo un segnale importante al turco ex Liverpool, ossia che non è centrale nel progetto.

La dimostrazione? L’esclusione dalla lista Champions. Entrambi i giocatori sono valutati circa 40 milioni di euro dai rispettivi club motivo per il quale lo scambio dovrebbe necessariamente essere alla pari.

