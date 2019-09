Calciomercato Juventus, è lotta con il City per un centrocampista

Juventus e Manchester City potrebbero contendersi sul mercato un centrocampista che è uno dei tanti gioielli della Ligue 1.

Il calciomercato, nonostante la stagione sia ormai entrata definitivamente nel vivo e domani sarà già tempo di quinta giornata di Serie A, continua a tenere banco. E La Juventus potrebbe ritrovarsi invischiata in una vera e propria asta contro il Manchester City.

Calciomercato Juventus, duello con il City per Aouar

Infatti, secondo indiscrezioni provenienti direttamente dall’Inghilterra, bianconeri e Citizens sarebbero interessati a Houssem Aouar. Come riportato dal ‘Daily Mail’, il centrocampista del Lione sarebbe diventato un autentico pupillo di Pep Guardiola, che avrebbe individuato in lui il rinforzo ideale per la propria mediana. Sul classe ’98 c’è però anche la Juventus.

Il contratto del francese scadrà nel giugno del 2023 ed è per questo che bisognerà comunque fare i conti con la richiesta economica del club transalpino. Aouar fa della tecnica e della visione di gioco la sua caratteristica principale. Molto importante però anche la sua duttilità, che gli permette di poter giocare sia da mezzala che da esterno offensivo. Insomma, un acquisto davvero di altissimo livello per calciomercato Juventus. Non resta quindi che attendere l’evoluzione della situazione. Paratici resta alla finestra, pronto a sferrare l’assalto decisivo e a battere la concorrenza del City.

Gianpiero Farina

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK