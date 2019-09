Calciomercato Juventus, futuro in Inghilterra per Dybala?

Nonostante Sarri inizi pian piano a dargli spazio, il futuro di Dybala appare sempre molto incerto. E In Premier c’è chi stravede per lui.

Paulo Dybala sta pian piano riprovando a riprendersi la Juventus e a conquistarsi la fiducia di Maurizio Sarri. L’argentino è sceso in campo da titolare nella sfida di sabato contro il Verona, mettendosi in luce per alcune grandi giocate, tra cui un tunnel di suola a Miguel Veloso. Sono arrivati anche i complimenti dell’allenatore bianconero, che inizia a tenerlo sempre più in considerazione.

Calciomercato Juventus, Dybala verso l’Inghilterra

Il futuro di Dybala appare però ancora incerto. Le voci di un suo possibile approdo in Premier League continuano a essere sempre più insistenti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports Uk’, Tottenham e Manchester United continuerebbero a pensare all’ex Palermo. I due club di Premier League potrebbero provare a chiudere la trattativa addirittura già nel mese di gennaio, quando il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti.

Le squadre inglesi hanno manifestato il loro interesse già la scorsa estate, ma il tutto non si era trasformato in un qualcosa di veramente concreto e nella formulazione di una vera e propria offerta. Occorre anche capire la volontà della Juventus. La Joya potrebbe essere in grado di riprendersi la scena in questi mesi, convincendo definitivamente Sarri a puntare con convinzione su di lui. Tutto è ancora in ballo, ma le sirene inglese per Dybala continuano a risuonare a farsi sentire.

Gianpiero Farina

