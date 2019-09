Calciomercato Juventus, si punta un attaccante kosovaro

Calciomercato Juventus: la società bianconera studia strategie e pianifica eventuali innesti per il futuro. Un nuovo nome arriva dalla Turchia.

Nonostante il mercato sia ufficialmente chiuso, in casa Juventus si studiano strategia e si pensa a eventuali innesti in vista del futuro. Un reparto sotto osservazione è senza alcun dubbio quello offensivo, vista anche la non chiarissima situazione di Mario Mandzukic.

Calciomercato Juventus, voci dalla Turchia: bianconeri su Muriqi

Tanti i profili valutati e sondati dalla società bianconera. Tra questi c’è anche quello di Vedat Muriqi. Il giocatore del Fenerbahce è da tempo nel mirino della Lazio, ma, secondo quanto riportato dal portale turco ‘Sabah’, ci sarebbe anche l’interesse della Juventus. Quest’ultimo è senza alcun dubbio la squadra che potrebbe esercitare un fascino non indifferente per il 25enne, che al momento sembra comunque concentrato sulla Super Lig, dove ha già realizzato tre gol in cinque partite.

Vedat Muriqi è anche un pilastro della nazionale del Kosovo, con cui sogna di approdare agli Europei del 2020. Il classe 1994, oltre a essere freddo e cinico in zona gol, è molto abile nel gioco di sponda e nel far salire la squadra, partecipando attivamente alla manovra e alla sua costruzione. L’attaccante del Fenerbahce fa soprattutto della stazza fisica la sua principale peculiarità. Ed è per questo che molto probabilmente potrebbe rappresentare l’innesto giusto nel calciomercato Juventus. Un innesto che guarderebbe un po’ anche verso il futuro.

Gianpiero Farina

