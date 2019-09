Juventus Brescia Probabili Formazioni domani, 23 settembre 2019 ore 21:00. Maurizio Sarri cambia tanti uomini rispetto alla gara col Verona. Le ultime news.

Ci saranno parecchi cambi nella formazione con la quale Maurizio Sarri affronterà la neopromossa compagine di Mario Balotelli domani sera alle ore 21:00. Ci dovrebbero essere infatti almeno 5 cambi tra le fila dei titolari rispetto all’11 che è sceso in campo con il Verona: turn-over finito per i bianconeri, rientrano i fedelissimi.

Juventus Brescia Probabili Formazioni: un ballottaggio a centrocampo

In porta innanzitutto nelle probabili formazioni di Juventus Brescia dovrebbe tornare Szczesny che prenderà nuovamente il posto di Gianluigi Buffon. In difesa confermato Danilo terzino destro, vista l’assenza di De Sciglio, con Bonucci e De Ligt in mezzo: l’olandese riprende il suo posto dal 1′ dopo l’esperimento riuscito a metà di Demiral. A sinistra ci sarà Alex Sandro.

A centrocampo Khedira e Pjanic sono sicuri di un posto in mezzo, mentre per il terzo slot c’è un ballottaggio: gioca Matuidi o Rabiot? Il francese classe 1995 potrebbe avere una chance ma al momento il primo sembra avere un vantaggio.

In avanti invece toccherà nuovamente ad Higuain accanto a Ronaldo, mentre a completare il reparto avanzato Cuadrado è nettamente favorito su Dybala e Bernardeschi.

Juventus Brescia formazioni 2019: come scenderanno in campo?

Ecco le probabili formazioni Juve Brescia con cui dovrebbero scendere in campo domani sera alle ore 21:00 nel turno infrasettimanale di Serie A 2019/2020.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma. Allenatore: Corini

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

