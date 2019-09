Mandzukic resta alla Juventus, Calciomercato: saltato il trasferimento in Qatar

Definitivamente saltata la trattativa che avrebbe dovuto portare Mario Manduzkic in Qatar. Il croato resterà alla Juventus.

Il futuro di Mario Manzukic è uno degli argomenti più caldi di questi giorni in casa Juventus. Il croato sembrava ormai destinato a trasferirsi in Qatar, ma, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, la trattativa sarebbe definitivamente saltata.

Mandzukic resta alla Juventus, Calciomercato: niente Qatar per il croato

Le squadre interessate a Mandzukic, secondo quanto rivelato, hanno dovuto rinunciare al giocatore soprattutto per questioni di natura fiscale ed economiche. A far saltare il banco sarebbero state soprattutto le condizioni del contratto e l’ingaggio percepito dall’ex Bayern Monaco. Insomma, la permanenza alla Juventus è ormai un qualcosa di scontato e di certo.

Ma quale sarà ora il futuro del numero 17 della Vecchia Signora? Nelle scorse partita il croato non è stato utilizzato dal tecnico dei piemontesi Maurizio Sarri. Resterà ora da capire se, visto che la sua cessione non è più un qualcosa di possibile, se l’allenatore della Juventus deciderà di sfruttare le caratteristiche del 33enne. Da esubero di lusso ad arma in più: potrebbe essere questa la parabola e il destino di Mario Mandzukic. Quantomeno fino al mese di gennaio, quando riaprirà il mercato. A quel punto tutto potrà esser rimesso in discussione.

Gianpiero Farina

