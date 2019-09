Bernardeschi fatto fuori da Maurizio Sarri anche per Brescia Juventus e le voci di una possibile cessione continuano a imperversare.

Il tecnico bianconero ha specificato che lo vede più come centrocampista e dopo averlo schierato titolare nella prima partita davanti e dopo averlo fatto entrare per Douglas Costa a Firenze non lo ha più utilizzato. La scelta di stasera è una bocciatura, perché non lo farà giocare nonostante gli infortuni di Douglas stesso e di Cristiano Ronaldo.

Bernardeschi fatto fuori dal progetto e con l’abbondanza a centrocampo, basti pensare che Rabiot ed Emre Can sono a 0 minuti, pare difficile vederlo schierato.

Si aprono quindi scenari imprevedibili a inizio stagione e cioè la cessione a gennaio. Il calciatore era stato incensato da Sarri nelle prime conferenze stampa, ma ora è cambiato tutto e sembra veramente molto difficile pensare di vederlo in campo. Dalla Premier League stanno già bussando per cercare di prenderlo.

