Emre Can arrabbiato, Calciomercato Juventus: rapporto teso con Sarri

Emre Can è arrabbiato, come potrebbe essere diversamente, e scalda il calciomercato Juventus che lo potrebbe vedere protagonista in uscita nella sessione di gennaio.

Il centrocampista tedesco di origini turche sui social ora palesa tranquillità, di recente ha postato una foto con i connazionali Merih Demiral e Sami Khedira. In realtà però il suo umore è tutt’altro che tranquillo, visto che oltre ad essere stato fatto fuori dalla lista Champions non ha ancora debuttato in campionato.

Emre Can arrabbiato, Calciomercato Juventus: rapporto teso con Sarri

Emre Can arrabbiato e l’abbiamo visto con i nostri occhi. Nella mixed zone dell’Artemio Franchi la sua faccia era scura, deluso e senza parole. Un calciatore spento e non più il ragazzo simpatico e scanzonato che avevamo imparato a conoscere l’anno scorso.

Inutile sottolineare l’ovvietà e cioè che il suo rapporto con Maurizio Sarri è decisamente teso. Sarà dunque da capire se questa cucitura si possa riparare oppure se la situazione è destinata a peggiorare giorno dopo giorno. Intanto si avvicina la trasferta di Brescia e Sarri conferma la linea solida Matuidi-Pjanic-Khedira con Ramsey trequartista dietro Dybala e Higuain.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK