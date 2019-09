L’esultanza di de Ligt l’autogol di Chancellor in Brescia Juventus: la gioia dell’olandese.

Brescia Juventus sta confermando tutte le attese. La sfida tra lombardi è piemontesi si sta dimostrando davvero molto interessante. I bianconeri hanno sofferto, ma hanno acciuffato il pari. Il più felice è sembrato de Ligt, nonostante la deviazione decisiva sia stata quella di Chancellor.

Esultanza de Ligt Brescia Juventus: la felicità dell’olandese

Infatti è stato proprio il difensore olandese il più deciso a fiondarsi sul pallone su quel calcio d’angolo che per la Juve è valso il pareggio. Il movimento di de Ligt ha indotto Chancellor all’errore e beffare i suoi compagno di squadra. Per l’ex Ajax è gioia vera e c’è anche l’abbraccio e la carica dei compagni, in primis del collega del reparto Bonucci. La carica bianconera è stata suonata.

