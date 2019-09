Come vedere Juventus Brescia su Dazn in streaming online: su Sky verrà trasmessa la diretta tv della partita di Serie A? Info utili per i tifosi.

In moltissimi stanno cercando in queste ore delle info utili su come vedere Juventus Brescia in streaming online: la fanno vedere su Dazn o Sky questa partita, anticipo di questa quinta giornata di Serie A? Ecco dove la trasmettono sia in diretta tv sia in streaming live a partite dalle ore 21:00, che è l’orario del calcio d’inizio.

Juventus Brescia streaming Dazn: diretta tv Sky?

Juventus Brescia in streaming sarà visibile su Dazn in esclusiva per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a questa pay-tv. Buona notizia, però, per tutti coloro che hanno un abbonamento al satellite di Murdoch: se avete sottoscritto un abbonamento a Sky-Dazn potete vedere questo incontro tra i bianconeri e le rondinelle tranquillamente in diretta tv su DAZN1, canale 209 del satellite.

Se, invece, non avete l’abbonamento a questa “estensione”, per voi non sarà possibile seguirla legalmente né in diretta tv né in streaming online gratis su Sky Go.

Ricordiamo, inoltre, che potete seguire Juve Brescia in streaming live su Dazn anche su piattaforme alternative, come ad esempio PlayStation 4, Xbox, Google Chromecast e Amazon Fire T Stick, oltre all’immancabile trittico formato da pc, tablet e smartphone.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK