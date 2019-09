Juan Cuadrado è uno degli uomini più in forma di questo periodo. Ed è per questo che la Juventus pensa a rinnovare il suo contratto.

In casa Juventus, nell’emergenza difensiva, causata da continui infortuni, tra cui quello, avvenuto in quel di Brescia, di Danilo, a emergere sono state le qualità di Cuadrado. Il colombiano si è rivelato un vero e proprio jolly a disposizione di Sarri, facendosi sempre trovare pronto e giocando in diversi ruoli. L’ex Fiorentina sarà chiamato agli straordinari nelle sfide contro Spal, Bayer Leverkusen e Inter. E, viste le sue prestazioni e la sua duttilità, la società bianconera starebbe valutando con attenzione il suo futuro.

Cuadrado, rinnovo più vicino?

Il contratto che lega Cuadrado alla Juventus scadrà infatti nel giugno del 2020. L’intenzione del sudamericano sembrerebbe essere però quella di restare ancora a Torino. Ed è per questo che questo periodo che lo vedrà senza alcun dubbio protagonista potrebbe essere decisivo per decidere il suo destino. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, il colombiano sarebbe pronto a fare di tutto per convincere la Juventus a prolungare il suo contratto.

Cuadrado si è indubbiamente ripreso la scena con il gol realizzato nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. I numerosi infortuni lo stanno sicuramente aiutando e favorendo, obbligando Sarri a concedergli spazio e a puntare su di lui con continuità. Il buon Juan sta però dimostrando di saper cogliere l’attimo alla perfezione e di poter essere un vero e proprio jolly a disposizione della Vecchia Signora. Insomma, tutto fa pensare che questo matrimonio sia davvero destinato a continuare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK