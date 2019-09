Antonio Cassano, ormai ospite fisso a Tiki Taka su Italia 1, ha attaccato Paulo Dybala ed indirettamente anche la Juventus: le sue parole fanno discutere.

Nel corso dell’ultima puntata di Tiki Taka, programma condotto su Italia 1 da Pierluigi Pardo, Antonio Cassano ha avuto modo di esprimere la sua opinione su Paulo Dybala della Juventus: le parole di Fantantonio hanno fatto storcere il naso a moltissimi tifosi. Le accuse sono piuttosto pesanti e ridimensionano la forza percepita della Joya.

Cassano attacca Dybala, Juventus: le parole di accusa

L’ex giocatore di Real Madrid e Roma, ospite fisso della trasmissione, ha dichiarato che per quanto riguarda Dybala è un buonissimo giocatore, ma per lui non è affatto un campione. Se la Juve continuerà a puntare su di lui, quindi, difficilmente vincerà qualcosa.

Allo stesso tempo, per quanto concerne la sua valutazione dal punto di vista economico,Cassano ha aggiunto che ha sentito in giro moltissime cifre spropositate che vanno dai 100 ai 200 milioni di euro, accostandolo addirittura a Messi.

A lui questi paragoni non piacciono ed il rischio è proprio che in termini di trofei importanti, se i bianconeri punteranno ancora su di lui, non vinceranno niente. Sarà davvero così? Intanto il popolo del web si è prontamente schierato dalla parte dell’argentino.

