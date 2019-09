Le ultimissime news di calciomercato Juventus hanno svelato una novità davvero importanti riguardo a Paul Pogba: le parole al Manchester United.

Pogba alla Juventus, l’affare potrebbe davvero diventare realtà ed il francese tornare in bianconero già nel prossimo giugno. Le basi ci sono già ma, allo stesso tempo, devono verificarsi determinate condizioni economiche: i dettagli dell’offerta al Manchester United e la volontà del giocatore dei Red Devils.

Calciomercato Juventus, Pogba lascia il Manchester United?

Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un francese sempre più intenzionato a lasciare i Red Devils: Mino Raiola in tal senso sta continuando a lavorare per convincere la società a lasciarlo partire.

Dall’altra parte però continua ad esserci un muro enorme e difficile da contrastare: gli inglesi continuano a considerare il ragazzo un giocatore davvero importante e la Vecchia Signora dovrà sborsare moltissimi soldi per riportarlo a Torino.

Per meno di 150 milioni di euro niente da fare, o almeno questa è la voce che arriva dall’Inghilterra. Una cifra che al momento non la Juve non può permettersi ma nel caso in cui arrivassero cessioni impotanti, come per esempio Dybala, allora la situazione potrà cambiare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK