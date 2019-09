Nella lista dei convocati Juventus Spal c’è una grande sorpresa: è stato chiamato anche un giovane proveniente dell’Under 23. Promozione per un difensore.

Ecco la lista dei convocati di Juventus Spal, con Maurizio Sarri che chiama tutti i soliti noti fatta accezione dei consueti lungodegenti Chiellini, De Sciglio, Danilo e Douglas Costa ed i calciatori fuori dal progetto Mandzukic e Perin. Mancherà anche Alex Sandro che non è stato chiamato per motivi personali (è tornato in Brasile per la morte del padre).

Convocati Juventus Spal, lista: c’è Beruatto

Una novità, però, c’è e riguarda la difesa: visto lo scarsissimo numero di terzini in rosa arruolabili, infatti, in Juventus Spal Maurizio Sarri ha chiamato anche Beruatto, terzino destro classe 1998 che da ormai due stagioni sta giocando nella formazione Under 23 dei bianconeri.

Ecco la lista completa:

1 Szczesny

4 De Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

23 Emre Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

34 Beruatto

77 Buffon

