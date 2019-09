Juventus Spal streaming, sesta giornata di Serie A 2019/2020: ecco come seguire la partita dello Stadium in diretta tv e online.

Juventus Spal darà il via alla sesta giornata di Serie A. Nel match in programma alle ore 15, i bianconeri ospitano la squadra ferrarese, ultima in classifica con soltanto tre punti. Ecco come seguire la partita di campionato, in programma oggi alle 15, in diretta tv e streaming live.

Juventus Spal streaming live: dove vedere la partita in diretta tv?

Potrete seguire la partita Juventus Spal in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Sky, più precisamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Insomma, la sfida tra bianconeri e spallini non sarà visibile su Dazn.

Il match tra gli uomini di Sarri e quelli di Semplici sarà visibile anche in streaming grazie all’applicazione Sky Go, scaricabile sia su Ios che su Android. In questo modo sarà possibile seguire la partita su pc, tablet e smartphone. Un’alternativa è rappresentata dal servizio di streaming on demand Now Tv, che permette di seguire tutto il pacchetto di Sky attraverso il pagamento di un abbonamento. Insomma, i tifosi della Vecchia Signora non vedono l’ora. Juventus Spal sarà un match in cui i bianconeri dovranno assolutamente vincere per non perdere terreno sull’Inter capolista. Tre punti sono d’obbligo.

