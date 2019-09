Il grande dubbio di Maurizio Sarri nelle probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen è legato all’attacco dove non si sa ancora chi affiancherà Cristiano Ronaldo.

Con Douglas Costa fuori e Federico Bernardeschi non visto in quella posizione si stringe la gamma delle possibilità di Maurizio Sarri. Non ci sarà nemmeno Mario Mandzukic che non è stato proprio inserito nella lista per la Champions League. Una maglia della titolare se la giocano i due argentino Gonzalo Higuain e Paulo Dybala.

Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni, dubbio Higuain-Dybala

Le probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen sono ancora un punto interrogativo. La Joya ha dato delle risposte importanti dopo un inizio stagione da dimenticare. Il Pipita ha segnato solo un gol, ma ha dimostrato di avere il piede decisamente caldo.

Non dipenderà da questo però la scelta del tecnico che dovrà valutare con attenzione quelle che saranno le motivazioni che si muoveranno dietro a una partita che è importantissima. Sarà decisivo poi il modo in cui l’allenatore starà preparando la partita offensiva della sua squadra.

