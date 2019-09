Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni offrono la possibilità di recuperare alcuni giocatori importanti per i bianconeri.

Ecco i probabili schieramenti con il ritorno di Alex Sandro:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Dragovic, Bender, Sinkraven; Weiser, Baumgartlinger, Aranguiz, Volland; Amiri, Havertz; Alario

Juventus Bayer Leverkusen probabili formazioni, Sarri può sorridere!

Le probabili formazioni di Juventus Bayer Leverkusen regalano a Sarri un terzino di ruolo. E’ infatti recuperato del tutto Alex Sandro che oggi si è allenato con la squadra dopo aver saltato la sfida con la Spal per il lutto che lo aveva costretto al ritorno in Brasile.

Bisognerà vedere quale sarà a sua condizione psicologica perché Matuidi ha fatto molto bene da terzino e non è da escludere che possa essere riproposto in quel ruolo con Adrien Rabiot impiegato come mezzo interno del centrocampo a tre. Di certo c’è grande attesa con i bianconeri che hanno bisogno dei tre punti per blindare la qualificazione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK