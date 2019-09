Wilian continua a essere un obiettivo della Juventus. L’affare con il Chelsea però si fa sempre più complicato: ecco i motivi.

Wilan è un nome che è da tempo sui radar della Juventus. Il contratto del brasiliano con il Chelsea scadrà nel giugno 2020 e quindi l’affare potrebbe chiudersi a parametro zero. E d’altronde i bianconeri stanno sondando tanti altri giocatori che potrebbero svincolarsi la prossima estate, tra cui Eriksen, sui cui però è forte l’interesse del Real Madrid.

Wilian alla Juventus, Calciomercato Juventus: l’affare si complica

L’affare Wilian però potrebbe complicarsi e non poco. Al momento il classe 88′ appare veramente lontanissimo dal Chelsea, che non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto. E, in assenza di un prolungamento, la Juventus potrebbe sferrare l’assalto decisivo. Il brasiliano d’altronde è un vero e proprio pallino del direttore sportivo dei bianoneri Fabio Paratici. Il vero ostacolo però arriverebbe direttamente dalla Spagna.

Infatti, secondo voci provenienti dalla penisola iberica, il Barcellona, dopo essersi visto respingere offerte da 40 e 60 milioni di euro nel corso delle passate sessioni di mercato, sarebbe pronto a tornare alla carica per il giocatore, una volta che questo sarà acquistabile a parametro zero. Insomma, per Wilian potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato. La Juventus, per il momento, rimane ancora alla finestra, studiando una strategia. L’obiettivo però sembra allontanarsi o comunque essere un po’ più complicato da raggiungere.

