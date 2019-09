La Juventus continua a pensare ad Alderweireld, difensore belga del Tottenham. C’è però la concorrenza del Manchester United.

Tanti i nomi il cui contratto scadrà nel giugno del 2020 e molti, tra cui Eriksen, sono in casa Tottenham. Gli occhi però sono anche puntati su Toby Alderweireld, difensore belga che interessa anche alla Juventus. Il giocatore è stato cercato la scorsa estate anche dalla Roma, che ha però poi virato su altri obiettivi.

Alderweireld alla Juventus, Calciomercato: concorrenza Red Devils

In Inghilterra però nell’ultimo periodo si parla con insistenza proprio dell’interesse del club bianconero per Alderweireld, che starebbe sondando il calciatore in vista della prossima stagione. Però, secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, il tutto sarebbe reso più complicato e difficile dalla concorrenza del Manchester United, che starebbe pianificando un mercato di gennaio di altissimo livello. L’obiettivo dei Red Devils sarebbe quello di anticipare tutto, offrendo al Tottenham un indennizzo economico per il belga. Gli Spurs potrebbero anche accettare pur di non perderlo a zero.

E la Juventus? Il club bianconero al momento resta alla finestra, ma vigile, seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. L’affare Alderweireld sembra molto simile a quello Eriksen, visto che anche lui in scadenza con il Tottenham. Occorre quindi attendere il momento giusto per sferrare l’assalto decisivo. Paratici lo sa bene e studia la strategia perfetta. Il 30enne difensore belga resta comunque nei piani. Sarebbe quel colpo d’esperienza e di personalità che servirebbe al reparto arretrato della Vecchia Signora. Lo United è avvisato. In quel di Vinovo difficilmente molleranno l’obiettivo.

