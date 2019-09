Bernardeschi all’Inter, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta

Federico Bernardeschi all’Inter? Si muove il calciomercato Juventus che, dopo De Ligt al Barcellona, ci propone un’altra indiscrezione clamorosa.

Federico Bernardeschi all’Inter: c’è qualcosa di vero oppure è un rumor di calciomercato Juventus da prendere come tale? Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero ma una cosa è certa: il trattamento che gli sta riservando Maurizio Sarri non è dei migliori. Il poco, pochissimo spazio a disposizione da parte dell’esterno dei bianconeri lo sta sempre più convincendo a lasciare i bianconeri.

Bernardeschi all’Inter, Calciomercato Juventus: l’offerta

Bernardeschi all’Inter sarebbe un’opzione interessante non solo per il ragazzo classe 1994 ma anche e soprattutto Antonio Conte che avrebbe a disposizione un esterno offensivo in grado di ricoprire tantissimi ruoli: dalla seconda punta nel 3-5-2 fino all’ala di centrocampo, ma anche -eventualmente- trequartista nel caso in cui si cambiasse modulo.

Insomma, il ragazzo sarebbe davvero utile ai nerazzurri, i quali starebbero già pensando ad un’offerta al ribasso: 45 milioni di euro per il cartellino del ragazzo che, tuttavia, non troverebbe la soddisfazione della Juventus.

I bianconeri, infatti, vorrebbero almeno 70 milioni di euro per lasciar partire il ragazzo il quale non sembra essere più la prima scelta di Sarri ma che, allo stesso tempo, possiede un enorme talento ancora tutto da valorizzare.

Dopo un’annata, quella dell’anno scorso, in cui per alcuni tratti è stata davvero importante mettendo a segno grandi prestazioni, partita dopo partita il ragazzo si è un po’ perso finendo spesso in panchina sia con Allegri sia con Sarri.

L’inter vuole Federico Bernardeschi e Conte pensa di poterlo valorizzare e far definitivamente esplodere: la Juventus ci pensa, ma alle giuste cifre.

