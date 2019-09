Calciomercato Juventus, Rugani all’estero: offerta irrinunciabile

Daniele Rugani vola all’estero a gennaio? Calciomercato Juventus: il difensore centrale è ai margini del progetto e Sarri non lo considera importante.

Daniele Rugani si trasferirà all’estero nella prossima sessione di calciomercato Juventus? In Premier League ci sarebbero infatti due squadre interessate al difensore centrale classe 1994 ma allo stesso tempo il ragazzo vorrebbe capire se sarà effettivamente centrale nel progetto andando all’estero.

Calciomercato Juventus, Rugani all’estero: offerta Premier League irrinunciabile

Daniele Rugani in Premier League, il Liverpool sembra voler fare sul serio ed il calciomercato Juventus in uscita si infiamma all’improvviso. L’offerta, infatti, per l’ex centrale di difesa dell’Empoli sarebbe davvero irrinunciabile: secondo alcuni rumors che arrivano dall’Inghilterra si parlerebbe di circa 30 milioni di euro.

Certo, quest’estate i bianconeri avevano chiesto almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il ragazzo ma, davanti alla pochezza delle offerte pervenute in Corso Galileo Ferraris, Paratici potrebbe “accontentarsi”, si fa per dire, di una cifra inferiore pur di liberare uno slot in difesa.

Allo stesso tempo, però, bisognerà capire come proseguirà il recupero di Giorgio Chiellini: se i tempi, malauguratamente, dovessero allungarsi allora il ragazzo, come già accaduto in estate, sarà necessariamente costretto a rimanere per avere la rosa al completo in quel reparto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK