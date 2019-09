De Ligt al Barcellona a giugno? Le ultimissime news di calciomercato Juventus vedono i blaugrana essersi pentiti dal mancano acquisto del centrale.

L’indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna e, al momento, non sembra aver trovato conferme né in Italia né tanto meno in patria, ma le ultime news parlano di un rumor di calciomercato Juventus davvero inaspettato: De Ligt al Barcellona per 100 milioni di euro.

De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: 100 milioni l’offerta

De Ligt al Barcellona, se fosse confermato, sarebbe un clamoroso affare di calciomercato Juventus per Fabio Paratici che non solo metterebbe a segno un’importante plusvalenza avendolo pagato soltanto un anno fa 75 milioni di euro dall’Ajax, ma farebbe partire un vero e proprio top player.

Il difensore centrale classe 1999, che sta iniziando a convincere partita dopo partita, è considerato dalla società di Corso Galileo Ferraris la prima alternativa in difesa ma, dopo l’infortunio di Chiellini, è divenuto titolare fisso ed inamovibile: l’esperimento Demiral, infatti, non ha convinto e Rugani è ormai fuori dal progetto.

L’offerta dei blaugrana per il ragazzo nazionale olandese, se confermata, sarebbe davvero importante e a queste cifre la Juve non potrebbe dire di no. Il tutto è rimandato a giugno ma in queste settimane si starebbero mettendo le basi per l’addio in estate.

