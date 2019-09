Sancho è da tempo nel mirino della Juventus. E il Borussia Dortmund avrebbe finalmente aperto alla cessione del calciatore inglese.

Jadon Sancho. È questo uno dei tanti nomi finiti sul taccuino della Juventus. Il giocatore è nel mirino della società bianconera da molto tempo. E, secondo indiscrezioni, i piemontesi avrebbero già presentato un’offerta di 150 milioni di euro per l’ala del Borussia Dortmund.

Sancho alla Juventus, Calciomercato: il Borussia apre all’addio

E proprio il club tedesco, dopo le iniziali resistenze, avrebbe aperto all’ipotesi della cessione del 19enne inglese. Queste infatti le parole, riportate dal portale britannico ‘The Sun’, del direttore sportivo dei gialloneri Michael Zorc: “Il futuro di Sancho? Nessuna decisione in merito è stata presa. Non serve ovviamente essere dei profeti per capire che non giocherà qui altri cinque anni“.

Insomma, anche in casa Borussia Dortmund si è ben consci del valore del giocatore, che in terra tedesca è definitivamente esploso, mettendo in mostra tutte le sue qualità. D’altronde il club teutonico è ben noto per essere un’importante vetrina per i giovani. È accaduto questo anche al 19enne inglese, che probabilmente in Premier League non avrebbe avuto questa grande opportunità. Sancho ora è davvero pronto per il grande salto. La Juventus resta alla finestra, pronto a fare uno sforzo economico importante per acquistarlo. I bianconeri però dovranno fare i conti con una nutrita concorrenza, rappresentata soprattutto dal Manchester United, attirato dall’idea di riportare l’ala in patria. Occhio anche al Real Madrid, ma la Vecchia Signora sembra pronta al grande colpo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK