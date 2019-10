Blaise Matuidi si è ripreso la Juventus. E ora il francese viaggia a gonfie vele verso la conferma e il rinnovo con i bianconeri.

Nella sfida di sabato ha giocato addirittura da terzino, adattandosi a un ruolo non suo. Questa è probabilmente l’immagine più emblematica di un Blaise Matuidi sempre più rinato e ritrovato. Il francese sta vivendo una sorta di seconda giovinezza con la maglia della Juventus.

Juventus, Matuidi verso il rinnovo

E ora il futuro del transalpino potrebbe totalmente e incredibilmente ribaltarsi. L’ex Psg ha vissuto un’estate che lo ha visto sempre al centro di continue e costanti voci di mercato. Sembrava dover essere lui il sacrificato a centrocampo, con il ritorno in patria che era diventato l’ipotesi più plausibile. Alla fine però Matuidi è rimastro e Sarri ha puntato con decisione e con convinzione su di lui. Il buon Blaise è sceso in campo in tutte le partite e si è ripreso la Juventus, dimostrando di essere una pedina fondamentale e imprescindibile. A 32 anni il centrocampista ha ancora tanto da dire e dare. E potrebbe farlo ancora in terra piemontese.

Infatti la volontà della società sarebbe quella di blindare il classe ’87. Nelle prossime settimane sarebbe previsto un incontro con il suo procuratore Mino Raiola per parlare di futuro e per provare a gettare le basi per un accordo. Le sensazioni sono più che positive. D’altronde è il campo a parlare: Matuidi è tornato. E la Juventus non può farne a meno. Il mercato ormai è solo un lontano ricordo, cancellato dalle prestazioni e dalla voglia di essere ancora importante.

