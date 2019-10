Claudio Marchisio si ritira dal calcio giocato a 33 anni. L’annuncio arriverà domani all’Allianz Stadium dove ha vinto 7 Scudetti.

I problemi fisici mai superati l’hanno portato a dire basta anche per i tanti altri interessi nella sua vita professionale. L’ormai ex calciatore infatti ha aperto un’attività imprenditoriale con una catena di ristoranti molto famosa. Era cercato da diversi club dal Brasile fino ai Glasgow Rangers per arrivare anche in Italia.

Marchisio si ritira, addio al calcio e annuncio all’Allianz Stadium

Marchisio si ritira e i tifosi della Juventus hanno deciso di dedicargli già tantissimi post sui social network. E chissà che non arriverà a indossare nuovamente la maglia bianconera, entrando nel team di Maurizio Sarri come ha già fatto in precedenza Andrea Barzagli.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK