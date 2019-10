Calciomercato Juventus, Paratici pronto a tutto per un attaccante

Calciomercato Juventus: Paratici sembra essere disposto a tutto pur di portare a Torino un attaccante che lui considera un giovane top player assoluto.

Tammy Abraham è la rivelazione 2019 di questo Chelsea. La Juventus ha messo già da tempo gli occhi su questo fenomenale attaccante che è autore di 7 gol in 5 partite quest’anno tra Premier League e Champions League. Il calciomercato Juventus in attacco si infiamma: Paratici è pronto tutto per averlo.

Calciomercato Juventus: Paratici vuole Abraham

Tammy Abraham, il cui nome completo è Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, è un attaccante che dopo aver fatto un po’ di gavetta tra Bristol City, Swansea ed Aston Villa, è finalmente tornato a Londra più forte e maturo.

Altrove, però, non è stato affatto fermo: dopo un’annata sottotono il primo anno in Premier League, il giovane classe 1997, che oggi ha 22 anni, è letteralmente sbocciato ed è pronto a tutto pur di continuare a segnare.

A questo dovrebbero servire i prestiti: a far tornare i giocatori più forti e maturi e così è stato per il nazionale inglese. La Juventus è pronta ad offrire 40 milioni di euro, o almeno così sembra trapelare dall’Inghilterra, ma adesso il rischio è quello di far schizzare ulteriormente alle stelle il prezzo del suo cartellino.

La concorrenza, del resto, è davvero elevata: il Barcellona ha già da tempo messo gli occhi su di lui, così come il Manchester United che è pronto a fare sfracelli pur di portarlo dall’altra parte della città.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK