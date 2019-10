Giovinco, Inter Juventus: “Conte vincerà lo Scudetto”

Sebastian Giovinco parla della Serie A pochi giorni prima di Inter Juventus, attirando l’attenzione dei tifosi bianconeri a cui non piaceranno le sue parole. Il talento cresciuto nel vivaio della società piemontese ha parlato a TuttoMercatoWeb specificando: “Mi aspettavo un Inter così conoscendo Antonio Conte. Vincerà lo Scudetto. Per come ha iniziato, per come è lui, dico che ha buone possibilità di farlo. Domenica? Finirà in pareggio”.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK