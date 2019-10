Claudio Marchisio si ritira e sono commoventi le sue parole che dimostrano ancora una volta grandissimo affetto verso la Juventus.

Spiega: “La partita che vorrei rigiocare? Juventus Barcellona, la finale di Champions League del 2015 giocata a Berlino”. Quella partita la Juventus la perse per dei particolari anche se alla fine il risultato fu un 3-1 molto pesante da digerire e che non rese giustizia alla squadra di Max Allegri.

Marchisio: “Vorrei rigiocare Juventus Barcellona a Berlino”

Il calciatore ha salutato oggi tutti in conferenza stampa, Claudio Marchisio si ferma qui ancora giovane per i troppi infortuni degli ultimi anni. Il più pesante rimane quel crociato rotto in casa contro il Palermo nell’aprile del 2017.

