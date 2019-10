Infortunio Zappacosta, crociato lesionato per il terzino

L’infortunio di Davide Zappacosta ha sorpreso un po’ tutti. Il terzino della Roma, arrivato dal Chelsea pochi mesi fa, si è riportato la rottura del legamento crociato. Si prevede dunque per lui un lunghissimo stop. In bocca al lupo al ragazzo ex tra gli altri del Torino.

