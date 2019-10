Inter Juventus, formazioni 2019 e probabili scelte di Maurizio Sarri e Antonio Conte: le ultime dai campi, chi saranno i titolari del derby d’Italia?

Ci sono alcune certezze in casa dei nerazzurri e dei bianconeri per questo derby d’Italia che quest’anno più che mai sembra essere importante per la classifica e, soprattutto, per il proseguo di una stagione di Serie A davvero carica e ricca di sorprese. Le probabili formazioni Inter Juventus 2019, le scelte dei due allenatori potrebbero riservare qualche sorprese: le ultime dai campi.

Inter Juventus, formazioni 2019: probabili scelte

Iniziamo dall’Inter padrona di casa che dovrà fare a meno di Sanchez, squalificato, mentre l’infermeria si svuota. Nel 3-5-2 ci sarà spazio per Handanovic tra i pali, Godin sul centro-destra, De Vrij in mezzo e Skriniar a completare il reparto. Sugli esterni spuntano D’Ambrosio e l’ex di turno Asamoah, con Brozovic interno, Sensi e Barella ai suoi lati. In avanti ritorna Lukaku dopo lo stop col Barcellona accanto a Lautaro Martinez.

La Juve risponde con un 4-3-1-2 dove mancheranno ben 4 pezzi pregiati dei bianconeri ancora in infermeria. Szczesny sarà in porta e sembra aver vinto il ballottaggio con Buffon.

Il terzino destro sarà Cuadrado, con Bonucci e De Ligt coppia di difensori centrali, mentre Alex Sandro completerà il reparto. In cabina di regia ci sarà Pjanic, con Khedira e Matuidi confermatissimi in qualità di interni in mediana.

Sulla trequarti Ramsey è favoritissimo su Bernardeschi, mentre in avanti c’è il ballottaggio più importante: chi gioca accanto a Cristiano Ronaldo? Higuain al momento è favorito su Dybala, ma la Joya scalpita dopo l’assist in Champions League.

Ecco le probabili formazioni del derby d’Italia 2019 Inter Juventus: chi faranno scendere in campo Antonio Conte e Maurizio Sarri? La sfida è aperta.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: nessuno

Squalificati: Sanchez

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Indisponibili: Douglas Costa, Chiellini, De Sciglio, Danilo

Squalificati: nessuno

