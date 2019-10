Inter Juventus probabili formazioni: dubbio in attacco per Sarri

Inter Juventus probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Antonio Conte e Maurizio Sarri per il big match di domenica.

Mancano ormai soltanto due giorni a Inter Juventus, big match della settimana giornata di Serie A. Sarà sfida a distanza tra Maurizio Sarri e Antonio Conte. Ed ecco perché potrebbero diventare fondamentali ed essenziali le scelte dei due allenatori.

Inter Juventus probabili formazioni: i dubbi di Sarri

Inter Juventus probabili formazioni mettono in mostra i dubbi dei due tecnici. In casa bianconera c’è da sciogliere un ballottaggio in attacco. Dybala infatti si candida per una maglia da titolare in quel di San Siro. Difficilmente però Sarri cambierà l’undici visto contro il Bayer Leverkusen. Quindi molto probabilmente Ramsey agirà alle spalle di Ronaldo e Higuain. Linea mediana formata da Pjanic. Matuidi Khedira. In difesa, davanti a Szczesny, spazio con molta probabilità a Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro.

Dopo la sconfitta, nonostante la grande prestazione, con il Barcellona, Antonio Conte ha iniziato a pensare alla sua ex squadra. In vista della Juventus, Conte riavrà Lukaku, che affiancherà Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo dovrebbe esserci Vecino, che potrebbe prendere il posto di Barella. Probabile cambio anche sulla destra, con D’Ambrosio che dovrebbe far rifiatare Candreva. Tutto confermato invece in difesa, con il trio formato da Godin, de Vrij e Skriniar.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Juventus (4-3-1-2): Szczseny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All. Sarri.

