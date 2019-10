Il commissario tecnico Roberto Mancini ha reso noti i convocati per i prossimi impegni della Nazionale nelle qualificazioni per Euro 2020.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha reso noto l’elenco dei convocati per le due sfide contro Grecia e Liechtenstein. Sono due i giocatori della Juventus chiamata dal ct: Bonucci e Bernardeschi. La sorpresa è Grifo, attaccante del Friburgo.

Juventus, Nazionale: ecco i convocati di Roberto Mancini

L’Italia di Roberto Mancini si radunerà presso il Centro Tecnico Federale nella giornata di lunedì. Il pomeriggio scatterà il primo allenamento. Gli azzurri possono ottenere la qualificazione per Euro 2020 battendo la Grecia nella sfida in programma sabato 12 ottobre alle ore 20:45, che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. In seguito la Nazionale volerà a Vaduz, capitale del Liechtenstein, dove martedì 15 ottobre affronterà i padroni di casa, già battuti 6-0 lo scorso 26 marzo. Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli).

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK