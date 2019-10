Il futuro di Blaise Matuidi potrebbe non essere in maglia bianconera: due inglesi sul centrocampista francese della Juventus.

Blaise Matudi è uno dei pilastri dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri in questo avvio di stagione. Nell’emergenza infortuni il centrocampista francese si è rivelato un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico, giocando da terzino nella scorsa sfida di campionato contro la Spal. Il suo futuro però continua a essere un autentico rebus.

Matuidi lascia la Juventus, Calciomercato: due inglesi sul centrocampista francese

Matuidi ha passato un’estate tribolata, dove l’addio ai bianconeri sembrava davvero essere a un passo e dietro l’angolo. L’ex Psg però è poi rimasto a Torino, convincendo Maurizio Sarri a puntare su di lui con continuità. E questi primi mesi avevano allontanato nubi e critiche, facendo persino pensare a un possibile rinnovo del suo contratto. A mettere pressione alle parti è in primis la scadenza nel giugno del 2020.

Ed è probabilmente anche per questo che le voci di un addio non si sarebbero per nulla placate. E, secondo quanto riportato dalla stampa inglese in questi ultimi giorni, Tottenham e Manchester United starebbero pensando a Matuidi per acquistarlo a parametro zero. Il fascino della Premier League potrebbe quindi ostacolare le trattative con la Juventus per prolungare il contratto. I prossimi mesi potranno senza alcun dubbio essere quelli decisivi. Una risposta la darà senza alcun dubbio il campo. Se le prestazioni del francese dovessero essere quelle dell’ultimo periodo sarebbe molto difficile per i bianconeri privarsene. Nel mercato però nulla può esser dato per scontato e per certo.

