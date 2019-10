Vieri esalta Inter Juventus: tifosi impazziti!

Christian Vieri esalta Inter Juventus: i tifosi sono letteralmente impazziti in vista del derby d’Italia con il doppio ex di turno oggi opinionista.

123 gol in 190 partite con la maglia dell’Inter non sembrano essere bastati a Christian Vieri, che non ha mai mancato di sincerità e schiettezza: i tifosi di entrambe le squadre con l’ex attaccante, doppio ex di turno, che ha avuto anche un passato alla Juventus. Ecco che cos’ha detto per presentare Inter, Juventus derby d’Italia che infiammerà la nostra domenica di Serie A.

Vieri su Inter Juventus: l’esaltazione dei bianconeri

Oggi è un famoso opinionista di Mediaset nonché ospite fisso di Tiki Taka dall’amico Pierluigi Pardo: l’uomo, oggi marito di Costanza Caracciolo, ha dichiarato che non sarà decisiva per lo Scudetto ma allo stesso tempo sarà fondamentale dal punto di vista psicologico.

La differenza rispetto agli altri anni è che ci saranno grandissimi campioni che scenderanno in campo: da una parte i soliti noti della Vecchia Signora, come Ronaldo, De Ligt, Pjanic ed Higuain, ma dall’altra i nerazzurri possono contare sui vari Godin, Lukaku e Skriniar che daranno filo da torcere a tutti.

Allo stesso tempo, però, non sarà gara decisiva: staremo a vedere chi avrà la meglio.

